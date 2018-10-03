Endonezya kabustan uyanamıyor: Deprem ve tsunamiden sonra şimdi de yanardağ patladı

Geçen hafta cuma günü 7.5 büyüklüğünde bir depremle sarsılan Endonezya'nın Palu kentinde bugün bir yanardağ faaliyete geçti. Yerel haberlerde, ölü sayısının 1400'ü geçtiği bölgede Soputan Yanardağı'ndaki faaliyete geçen yanardağ lav ve kül püskürtmeye başladı. Çok sayıda insan tahliye edildi.

Endonezya kabustan bir türlü uyanamayor… Sulawesi Adası’nda 28 Eylül’de yaşanan 7.5 büyüklüğündeki depremin ve ardından yaşanan tsunaminin yaralarını sarmaya çalışan Endonezya bugün yanardağ korkusu yaşadı. Bölgede yerel saatle 08:47 sularında Soputan Yanardağı aktif hale geçti ve duman ve kül püskürtmeye başladı.

Yetkililer yanardağdan püsküren kül ve dumanın 4 kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığını açıklarken, “Bölge halkı evden çıkmasın. Olası bir kül sağanağına karşı maskelerinizi hazır bulundurun” açıklamasını yaptı. Bölgede incelemelerin devam ettiği açıklanırken, henüz bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

Endonezya’da cuma günü yaşanan deprem ve ardından depremin tetiklediği tsunamiyle birlikte ölü sayısı 1407 kişi hayatını kaybetmiş, 2500 kişi ağır yaralı olarak hastanelere kaldırılmış ve çok sayıda insan da kayıp olarak bildirilmişti. Deprem ve tsunaminin ardından bölgede artçı depremler yaşanarak arama kurtarma çalışmalarının aksamasına sebep olmuştu.