Endonezya’da facia: En az 128 kişi kayıp…

Endonezya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu bir kişinin cesedine ulaşıldı, 19 kişi kurtarıldı, kayıp 49 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, Sumatra Adası’nın kuzeyinde Medan kenti yakınındaki Toba Gölü’nde, Samosir’den Simalungun bölgesine giden bir yolcu teknesinin alabora olmasının ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Simalungun bölgesi Emniyet Müdürü Marudut Liberty Panjaitan, şu ana kadar 19 kişinin kurtarıldığını ve bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını

açıkladı.

Öte yandan yetkililer, tekne kazasının kötü hava koşulları ve kapasitenin üstünde yolcu olması nedeniyle yaşandığından şüpheleniyor.

KAYIP SAYISI EN AZ 129

Yetkililerden yapılan son açıklamada, tekne faciasındaki kayıp sayısı en az 128 olarak açıklandı. Vatandaşların her geçen dakika yakınlarının kayıp olduğunu bildirdiğini ve kayıp sayısının daha da artacağından endişe edildiği ifade edildi.

