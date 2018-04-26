Endonezya’da kaçak petrol kuyusunda facia: 21 ölü

Endonezya'nın batısındaki Sumatra Adası'nda bulunan kaçak petrol kuyusunda çıkan yangında 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Endonezya’nın batısındaki Sumatra Adası’nın Açe bölgesinde bulunan kaçak petrol kuyusunda çıkan yangında 21 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı açıklandı. Dün meydana gelen olayda ölü sayısının daha da artabileceğinden endişe ediliyor.

Kaçak petrol kuyusundan çıkan alevler çevredeki evleri de etkiledi, birçok bölge sakini olayda yaralandı. Yaralanan 19 yaşındaki Heri Herliza’nın kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Öte yandan, yasa dışı petrol kuyularının çoğunluğunun yerel halk tarafından işletildiği belirtiliyor.