Endonezya’daki depremde ölenlerin sayısı 384’e yükseldi

Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda dün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide ölenlerin sayısı 384'e yükseldi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, adanın Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen depremde 48 kişinin öldüğü ve 356 yaralı olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını belirtmişti ancak Endonezya yerel basını ölü sayısının 384’e yükseldiğini açıkladı.



6 metrelik dalgalar

Nugroho ayrıca, depremde Palu'daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı'nın uçuş pistinin 500 metrelik alanında hasar meydana geldiğini ve hava navigasyon sisteminin zarar gördüğünü duyurdu.

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Paulo kentlerini 6 metre yüksekliğindeki kadar tsunami dalgaları vurdu.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6.3 ile 6.9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

“Pasifik Ateş Çemberi” olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9.1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.