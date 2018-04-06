Engelli çocuğu akıl almaz şekilde katlettiler

Çin'de zihinsel engelli olduğu ifade edilen 15 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesilmiş halde bırakılan cesedi bir direğe bağlanmış şekilde bulundu. Vahşi cinayetle ilgili 39 yaşında bir adamın tutuklandığı açıklandı.

Kan donduran olay Çin’in Xian şehrinde yaşandı. Yaklaşık 1 gündür kayıp olduğu belirtilen 15 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun cesedi, evinden yaklaşık 2.5 kilometre uzaklıkta, bir direğe bağlanmış ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu.

Vahşi cinayetle ilgili olarak 39 yaşında akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin tutuklandığı ancak suç ortağının hala kayıp olduğu ifade edildi.

Soyadı Ren olarak açıklanan 15 yaşındaki çocuğun ailesi, oğullarının okullarındaki bir gösteriyi izlemek için evden çıktığını ve bir daha dönmemesi üzerine kendisini aramaya başladıklarını belirtti.