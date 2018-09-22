Enver Sedat, İsrail’i Filistinlilere özerlik konusunda ikna etmiş

Arap-İsrail savaşları sonrasında imzalanan Camp David Anlaşması'nın gizli ek belgeleri, 40 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Kahire yönetimi tarafından açıklanan belgelere göre dönemin Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın, İsrail'i Batı Şeria ve Gazze'de Filistinlilere özerklik vermeye ikna ettiği ortaya çıktı.

Müslüman-Arap aleminde çok eleştirilen 1978 tarihli Camp David Anlaşması’nın gizli ek belgeleri, aslında dönemin Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat’ın anlaşmaya Filistinliler lehine önemli maddeler koydurduğu şeklinde yorumlandı. Ama İsrail’in bunları 5 yıl içinde yerine getirmesine mahal kalmadan Enver Sedat 1981’de radikal İslamcıların suikastı sonucu öldürüldü.

İSRAİL YAŞANANLARDAN NEMALANDI

Mısırlı uzmanlar, Camp David’in Filistinliler lehine önemli maddeler içerdiğinin ancak bugün görülebildiği, İsrail yönetiminin bölge ve uluslararası arenada yaşanan gelişmeleri ve Arap ülkelerinin zaafını kendi lehine çevirdiği değerlendirmesini yaptı.

Anlaşmaya göre İsrail’in başlangıç tarihinden sonraki 5 yıl içinde Filistinlilere ‘tam özerklik’ vermesi gerekiyordu. Uzmanlar, bunu vermeyen İsrail’in Enver Sedat’ın anlaşmaya tepki olarak 3 yıl sonra suikast sonucu öldürülmesini de kullandığını görüşünü dile getirdi.