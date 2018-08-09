Erdoğan ile Merkel’in görüşeceği konular belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylül ayı sonundaki Almanya ziyaretinde Başbakan Merkel ile de bir araya gelecek. İki liderin, "taraflar arasında görüş ayrılıkları bulunanlar dâhil, tüm önemli konuları" ele alacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in davetlisi olarak 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya’ya gerçekleştireceği devlet ziyareti çerçevesinde Başbakan Angela Merkel ile de bir araya gelecek. Hükümet sözcü vekili Ulrike Demmer, Erdoğan-Merkel görüşmesini teyit ederek, görüşmede “iki taraf arasında, görüş ayrılıkları bulunanlar dâhil, tüm önemli konuların gündeme geleceğini” kaydetti.

Erdoğan’ın devlet ziyareti sırasında Almanya’da kamuya açık büyük bir etkinlik gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği şeklindeki soruyu yanıtlayan Demmer, devlet ziyaretlerinin uyulması gereken çok net kurallar ve önceden planlanmış programlar çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlattı. Hükümet sözcü vekili programla ilgili ayrıntı vermedi.

Erdoğan en son 2014 yılında Almanya’ya Başbakan sıfatıyla resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Türkiye’den Almanya’ya “devlet ziyareti” ise son olarak 2011 yılında dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından yapılmış, 2014’te de dönemin cumhurbaşkanı Joachim Gauck Türkiye’ye devlet ziyaretinde bulunmuştu.