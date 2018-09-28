Erdoğan-Merkel toplantısına dakikalar kala… O isim salonda yok

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, bugün çarpıcı bir iddiayı ortaya atmış ve Merkel-Erdoğan görüşmesinin ardından düzenlenecek ortak basın toplantısının riske girdiğini yazmıştı.
Bunun sebebi ise, toplantıya akredite olan Can Dündar’ın iki ülke heyeti arasında soruna yol açması olarak gösterilmişti.
Bild’in haberine göre Türk heyetin Alman makamlarına, Dündar’ın ortak basın toplantısına alınması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın toplantısını iptal etmeyi tercih edebileceğini ilettiği iddia edildi.
İki ülke yetkililerinin yürüttüğü müzakereler sonucunda, Dündar'ın toplantıya katılmayacağı öne sürüldü.
Merkel ve Erdoğan’ın açıklama yapacağı basın toplantısına dakikalar kala gazeteciler salona alınırken, Dündar henüz salonda yok.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.