Almanya ziyaretinde 3. gün… Kahvaltıda buluştular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ziyaretinin üçüncü gününde Başbakan Angela Merkel'le kahvaltıda bir araya geldi. Erdoğan'a kahvaltıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya yaptığı 3 günlük ziyaretinin son gününde Başbakan Merkel ile çalışma kahvaltısında görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü. Erdoğan görüşmenin ardından Berlin’den özel uçak ‘CAN’ ile Köln kentine hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı Berlin Tegel Havalimanı'nın askeri bölümünden Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın ile diğer ilgililer uğurladı. Erdoğan, Köln’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi’nin açılışını yapacak.

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