Erdoğan, Özbekistan ve Güney Kore yolcusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Özbekistan'a, 2-3 Mayıs tarihlerinde ise Kore Cumhuriyeti'ne bir devlet ziyareti gerçekleştirecek.

Özbekistan ziyaretine ilişkin Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şavkat Mirziyoyev’in davetine icabetle, 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Özbekistan’a bir devlet ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Özbekistan ile ilişkilerin daha ileri bir aşamaya taşınması için atılabilecek adımların ele alınması ve bölgesel gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.”

Güney Kore Cumhuriyeti ziyaretine ilişkin ise şu ifadelere yer verildi: “Özbekistan ziyaretini müteakip gerçekleşecek Güney Kore ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanları arasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Cumhurbaşkanımız, Güney Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisini de ziyaret ederek Meclis Başkanı Chung Sye-kyun ile bir araya gelecek, ayrıca önde gelen Koreli şirket yetkilileri ile de görüşmeler gerçekleştirecek.” (DHA)