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Erdoğan’dan anıta çelenk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin’de Neue Wache Anıtı'nı ziyaret ederek anıta çelenk bıraktı.

Sozcu.com.tr
android-time 15:28 28 Eylül 2018
Haberler Dünya
Erdoğan’dan anıta çelenk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin’de Neue Wache Anıtı'nı ziyaret ederek anıta çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün geldiği Berlin'de temaslarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından resmi törenle karşılanan, ardından da Alman mevkidaşı ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya geldi.

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Erdoğan, Merkel ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra savaş ve diktatörlük kurbanları anısına yapılan Neue Wache Anıtı’nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

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Erdoğan bugünkü temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak. Yarın Merkel ile bir kez daha bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği Camii'nin açılışını gerçekleştirecek.

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Son güncelleme: android-time 15:3028.09.2018
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