Erdoğan’dan Benin’e FETÖ uyarısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile yaptığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı yapıldı. Benin'e FETÖ uyarısı yapan Erdoğan, "FETÖ malum virüs. Her türlü kılığa girerek sızıyor. Benin'e de girmiş vaziyetteler. Temennimiz FETÖ'nün ülkedeki bağlantılarının tasfiyesi ile en kısa sürede sonuç alacağımıza inanıyorum." dedi.

Türkiye ile Benin arasındaki ticaret hacmine değinen Erdoğan, “Aramızdaki siyasi, askeri, ticari, ekonomi, kültürel bütün bu alanlarda atmamız gereken adımları konuşma fırsatı bulduk. Türkiye’nin savunma sanayindeki konumu ve buna yönelik işbirliğini görüşme fırsatını bulduk. Aramızdaki ticaret hacmi istenilen bir seviyede değil. Hedef çok daha iyi bir konuma taşıyalım. Kendilerinden alacağımız bir çok ürün var. Kendilerine de göndereceğimiz bir çok ürün var. Bu konu ile alakalı Benin’in özellikle pamuk en önemli ihraç ürünüdür. Bunun yanında Kaju Fıstığı, tekstil, palmiye, deniz ürünleri gibi bu tür ihraç ürünlerine sahip. Bizim de kendilerine ihraç edebileceğimiz daha çok tarıma yönelik, makarna, un, kablo, şeker gibi bu tür ürünlerin ihracatı gibi ürünlerle aramızdaki ilişkileri daha da zenginleştirelim istiyoruz” diye konuştu.

BENİN’E FETÖ UYARISI

Benin’e FETÖ uyarısı yapan Erdoğan, “Benin Cumhurbaşkanı ile FETÖ meselesini de görüşme fırsatı buldum. FETÖ malum virüs. Her türlü kılığa girerek sızıyor. Benin’e de girmiş vaziyetteler. Temennimiz FETÖ’nün ülkedeki bağlantılarının tasfiyesi ile en kısa sürede sonuç alacağımıza inanıyorum. Bizde nasıl devletin bütün kurumlarına sızmışlarsa Benin’de de aynı takdikle buralara sızarlar. Sene 99 sene 2018, Amerika, kendisine 400 dönüm arazi tahsis etti ve bu arazide kendisi orada bütün dünyadaki örgütlerini oradan idare ediyor. Yıllık charter okullardan Amerika’nın bu örgüte ödediği para 800-850 milyon dolar. Bu örgütün arkasında nelerin olduğunu, kimlerin bulunduğunun bilinmesi bakımından bunu çok çok önemsiyorum” ifadelerini kullandı. DHA