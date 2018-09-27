Erdoğan’ın Almanya ziyaretinde şaşırtan detay… Bu detay sadece sozcu.com.tr’de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrasında Almanya'ya geldi. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Tegel Havalimanı'na inen Erdoğan'a serilen halı detayı ise dikkat çekti. Almanya'yı ziyaret eden son ABD başkanı olan Barack Obama ve Rusya lideri Putin'e, karşılama töreni sırasında tek halı serilirken, Erdoğan'a iki halı serildiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti bugün Almanya’ya ulaştı… Başkent Berlin’de bulunan Tegel Havalimanı’na kafileyle birlikte inen Erdoğan’ı Alman ve Türk yetkililer karşılarken, Reuters ve ajansların servis ettiği fotoğraflarda ilginç bir detay dikkat çekti.

Almanya’nın büyük önem verdiği ABD’nin Başkanı Barack Obama’nın 2013’te gerçekleşen Berlin ziyareti sırasında Tegel Havalimanı’na ABD Başkanları’nın resmi uçağı Air Force One ile gelmişti. O dönem iyi ilişkilere sahip olan ABD-Almanya arasında tarihi bir öneme sahip olan bu ziyaret sırasında Tegel Havalimanı’nda tek bir kırmızı halı serilmişti.

ABD Başkanı Obama’nın ardından çok sayıda siyasetçi ve devlet insanı Berlin’deki Tegel Havalimanı’na iniş yaptı ve resmi makamlar tarafından karşılandı. Kırmızı halının iki yanında Alman askerlerinin sıra halinde hazır durduğu bu karşılama merasimi sırasında genelde tek bir kırmızı halı serildi. Fakat, Almanya ile ilişkileri sağlamlaştırmak için 3 günlük temasa bugün başlayacak olan Erdoğan’a normalden oldukça geniş bir kırmızı halı serildi.

Ajansların servis ettiği fotoğraflarda mevcut kırmızı halının yanına ekstra kırmızı halı serildiği görülüyor. Yetkililer bu konuda bir açıklama yapmazken, Erdoğan’dan önce en son bu yılın Ağustos ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Berlin Tegel Havalimanı’na gelmiş ve dar, tek bir halıyla karşılanmıştı.