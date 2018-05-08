Erdoğan’ın seçim öncesi Bosna ziyareti kafaları karıştırdı

Avusturya, Almanya ve Hollanda'nın Türk siyasetçilere miting yasağı getirmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e gideceğini açıklamıştı. Bosna Hersek Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna basınına konuştu. Fena haber ajansına konuşan büyükelçinin açıklamalarının ardından Boşnak yetkililerden açıklama geldi: "Erdoğan'ın geleceğini bilmiyorduk."

24 Haziran erken seçimleri yaklaşırken Bosna Hersek’te “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti” gündem oldu. Seçim tarihinin belli olmasının ardından Avusturyalı ve Alman yetkililer Türk siyasetçilerin seçim mitingi yapmasına izin vermeyeceklerini duyurmuştu. Referandum döneminde Türkiye ile kriz yaşayan Hollanda da “güvenlik gerekçesiyle” herhangi bir mitinge izin vermeyeceklerini ifade etmişti.

Reuters haber ajansının geçtiği haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna ziyareti merceğe alındı. Bosna Hersek’in haber ajansı Fena’ya konuşan Haldun Koç, Erdoğan’ın Saraybosna’yı ziyaret edeceğini duyurdu. Haldun Koç, “Aslında temaslar Haziran’daydı fakat erken seçim dolayısıyla 20 Mayıs’a çekildi. Bu temaslar iki ülke arasındaki ekonomi, ticaret, yatırım ve diğer ortaklıklar için çalışma ortamı yaratacak” dedi.

Koç, Erdoğan’ın Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) etkinliğine katılacağını söyledi. Reuters haber ajansı UETD’nin referandumun olduğu dönemlerde de Türk yetkilileri çağırdığını fakat yerel yetkililer tarafından engellendiğini aktardı. UETD’nin internet sitesinde 20 Mayıs’taki etkinliğin 20.000 kişilik bir alanda yapılacağı belirtildi.

Fakat Reuters’ın haberinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Reuters haber ajansı, Boşnak yetkililerle iletişime geçti. Boşnak yetkililer, Erdoğan’ın ziyaretinden haberleri olmadığını aktardı.

Erdoğan’ın ziyareti Bosna Hersek basınında geniş yer aldı. Bosna Hersek’in çok okunan gazetelerinden Dnevni avaz, “Bugün Erdoğan, yarın Putin” başlığıyla gelişmeyi manşetinden haberleştirdi. Gazete, yerel siyasetçilerin bu ziyareti eleştirdiğini okuyucularına aktarırken, etkinliğe 12 gün kalmasına rağmen resmi olarak bir açıklama yapılmamasının eleştirildiğini vurguladı. Haberde SBB partisinden yetkililerin ifadelerine de yer verilirken, Türkiye ile Bosna Hersek ilişkilerinin bozulmaması gerektiği belirtildi.