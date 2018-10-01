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Erdoğan’ın ziyareti Almanya’ya 8.7 milyon euroya mal oldu

Alman medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin ve Köln'e gerçekleştirdiği ziyaretin en az 8 milyon 700 bin Euro'ya mal olduğunu yazdı.

Sozcu.com.tr
android-time 13:59 1 Ekim 2018
Haberler Dünya
Erdoğan’ın ziyareti Almanya’ya 8.7 milyon euroya mal oldu
Alman medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin ve Köln'e gerçekleştirdiği ziyaretin en az 8 milyon 700 bin Euro'ya mal olduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrasında gerçekleştirdiği üç günlük Almanya ziyareti sona erdi. Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier’in daveti üzerine Almanya’ya giden Erdoğan, Berlin ve Köln’de temaslarda bulundu.

Alman tabloid gazetesi Bild, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında yaklaşık 10.000 polisin görev aldığını açıkladı.

Alman tabloid gazetesi Bild, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında yaklaşık 10.000 polisin görev aldığını açıkladı.

Almanya medyası, Erdoğan’ın Almanya ziyaretinin güvenlik maliyetini duyurdu. “Ziyaret ne getirdi” başlığı ile Erdoğan’ın ziyareti sırasında yaşanan gerginlikleri de yazan Alman Bild gazetesi, ziyaretinin 8 milyon 700 bin Euro’ya mal olduğunu açıkladı. Gazete haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ve Köln şehirlerindeki temasları sırasında 10 bin polisin görev yaptığını bildirdi.

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Son güncelleme: android-time 15:0501.10.2018
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