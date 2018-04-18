Ermenistan’da Sarkisyan isyanı: Çok sayıda gözaltı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da polis, eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın başbakan olmasına karşı çıkan protestocuları gözaltına aldığı belirtildi. En az 66 kişinin gözaltına alındığı aktarılıyor.

Erivan'da polis Sarkisyan karşıtlarını gözaltına almaya başladı, en az 66 kişi polis merkezine götürüldü. Fransa meydanındaki eylemciler caddeleri kapatıyor.

Protestocular sabah saatlerinde de başbakanlık konutuna gelmişti, ancak daha sonra bölgeden ayrılmıştı.

Ermenistan'da eski Devlet Başkanı ve yeni Başbakan Serj Sarkisyan'a karşı protestolara liderlik eden muhalif vekil Nikol Paşinyan, ülkede ‘Kadife Devrim’ komitesinin kurulduğunu ilan etmişti.

Bu arada protestocuların caddeleri kapatmasını engellemek için Fransa Meydanı’nda polise takviye güç gönderildi. Protestocular meydanda çadır kamp kurdu. Güvenlik güçleri de meydana çıkan yolları kordona alıp caddelerin kapatılmasını engellemeye çalışıyor.

Fransa Meydanı hükümet binalarının yer aldığı Mareşal Bagramyan Caddesi’ne çıkıyor. (Sputnik)