Ermenistan’da yeni başbakan belli oldu

Ermenistan'da muhalif lider Nikol Paşinyan, parlamentoda bugün yapılan oylamanın ardından başbakan seçildi.

Ermenistan’da haftalardır devam eden hükümet karşıtı gösterilere liderlik eden Nikol Paşinyan başbakanlığa daha önce hiç olmadığı kadar yakındı. Haftalardır sokakta gösterilere katılan ve sürekli, “En büyük silahımız halk. Başbakan seçilene kadar durmayacağız” ifadelerini kullanan Paşinyan’a destek, hükümetteki Ermenistan Cumhuriyetçi Parti’den geldi.

Cumhuriyetçi Parti’den Reuters haber ajansına konuşan bir vekil, Paşinyan’a destek vereceklerini söylemiş ve “Bugünkü oturumdan sonra Ermenistan’ın bir başbakanı olacak. Cumhuriyetçi Parti, başbakanın seçilmesi için eksik olan 53 oyu verecek” demişti.

Söz konusu açıklamaların ardından bugün yapılan oylamada, Ermenistan parlamentosu muhalif lider Paşinyan’ı 42’ye karşı 59 oyla başbakan seçti.