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Esad rejimi ile muhalif grup arasında esir değiş-tokuşu yapılacak

Rusya ile Ceyş-ul İslam, Esad rejimi ile esir değiş-tokuşu yapılması üzerine anlaşmaya vardı.

android-time 21:12 8 Nisan 2018
Haberler Dünya
Esad rejimi ile muhalif grup arasında esir değiş-tokuşu yapılacak
Rusya ile Ceyş-ul İslam, Esad rejimi ile esir değiş-tokuşu yapılması üzerine anlaşmaya vardı.

Suriye'de Esad rejimine yakınlıkları ile bilinen bazı basın organları, bugün Rusya ile Ceyş-ul İslam'ın, Esad rejimi ile esir değiş-tokuşu yapılması üzerine  anlaşmaya vardığını duyurdu. İki taraf arasında imzalanan anlaşma kapsamında,  48 saat içerisinde İdlib'in batısında bir mahallede Esad rejimi ve Ceyş-ul İslam arasında esir değiş tokuşu yapılacak.

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Rejime yakın basın kanalı, anlaşmadaki değiş tokuşta kullanılacak 20'den fazla otobüsün Duma şehrine girişini gösteren fotoğraflar yayınladı. Rusya medyasına yansıyan haberlere göre ise, Rejim ile Ceyş-ul İslam arasında imzalanan esir değiş- tokuş anlaşması, Rusya Uzlaştırma Merkezi görevlilerinin kontrolünde gerçekleşeceği bildirildi. İHA

Son güncelleme: android-time 21:1708.04.2018
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