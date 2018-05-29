Esad’dan hamle! İki ülkeyi tanıdı…

Suriye yönetiminin Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıdığı ve bu ülkelerle diplomatik ilişkiler kurma konusunda anlaştığı açıklandı.

Abhazya Devlet Başkanı Raul Hacimba, devlet başkanlığının internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Abhazya ve Suriye, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri büyükelçilikler seviyesinde tanıdığını ve diplomatik ilişkiler kurduğunu ilan etti. Bu, iki ülkenin tüm alanlarda ilişkileri geliştirme arzusunu ortaya koyuyor” dedi.

Güney Osetya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Güney Osetya ve Suriye, uluslararası hukukun temel ilkelerine bağlılığını teyit ederek, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri büyükelçilikler seviyesinde tanıdığını ve diplomatik ilişkiler kurduğunu ilan etti” ifadelerine yer verildi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güney Osetya Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov, karşılıklı tanıma ve diplomatik ilişkilerin kurulmasının önemli bir tarihi gelişme olduğunu kaydetti.

Bibilov, Suriye yönetimine ve bizzat Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a minnettar olduklarını vurguladı. (Sputnik)