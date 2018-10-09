Esad’dan firarilere af kararı

Suriye hükümeti, ordudan firar edenler ya da askerlikten kaçanlar için af ilan etti. Bu kapsamda kişilerin belli sürede orduya başvurmaları halinde cezalandırılmayacakları açıklandı.

Yardım kuruluşlarının bildirdiğine göre pek çok sığınmacı, zorla askere alınmaktan ya da firari sayılmaktan korktukları için terk ettikleri evlerine dönmüyor.

Esad sosyal medyada yer alan bir kararnameyle affın, Suriye içinde ve dışındaki tüm asker kaçaklarını ve bu nedenle karşılaşabilecekleri her türlü cezayı kapsadığını bildirdi.

Reuters’ın haberine göre Suriye içindeki mükellefler dört ay, ülke dışındakiler ise altı ay içinde aftan yararlanabilecekler. Suriye yasalarına göre firari askerler, firar ettikten sonra belli bir süre içinde orduya dönmezlerse yıllarca hapis cezası alabiliyor.

Suriye’de 2011 yılında başlayan savaş süresince pek çok asker isyancılara katılmak için, bazıları da savaştan kaçmak için ordudan firar etti. Ülkenin savaş öncesi nüfusunun yarıdan fazlası da evlerini terk etmiş durumda.

Yaklaşık 5 milyon Suriyeli ülkeden kaçtı, milyonlarcası da ülke içinde yer değiştirdi.

Af, firarileri kapsayacak ancak hükümete karşı isyancılara katılanlara uygulanmayacak.