Esad’ın danışmanından küstah Türkiye çıkışı

TSK'nın sınır güvenliğini korumak ve terör örgütleri IŞİD, PKK/PYD/YPG ve KCK'ya savaç açmak için başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu devam ederken Suriye Devlet Başkanı Esad'ın danışmanından açıklama geldi. Bouthaina Şaban, "Terörirstleri, ABD'lileri ve Türkleri topraklarımızdan çıkaracağız" dedi.

Ülke içerisinde bitmek bilmeyen iç savaşa müdahale edemeyen ve dış güçlerden yardım isteyen Suriye’den akıllara durgunluk veren bir açıklama geldi. Rus haber ajansı Sputnik’in Suriye resmi ajansı Sana’ya dayandırdığı haberde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın siyasi ve basın danışmanı Bouthaina Şaban’ın sözlerine yer verildi. Katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulunan Şaban, “Suriye’nin topraklarını özgürleştirmeye kararlıyız ve teröristleri, Türkleri ve ABD’lileri topraklarımızdan çıkaracağız” dedi.