Esad’tan ilk açıklama geldi

Rus haber ajansları Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rus siyasetçilerle bir araya geldiğini ve Esad'ın dün yaşanan operasyon hakkında konuştuğunu aktardı. Rus vekillere dayandırılan açıklamalarda Esad'ın moralinin iyi olduğu iddia edildi.

Orta Doğu’da sıcak saatler yaşanıyor… Suriye Devlet Başkanı Esad’ın geçen hafta Doğu Guta’nın Duma bölgesinde kimyasal silah kullandığı iddiasıyla yaşanan gerilimin sonunda dün ABD-İngiltere ve Fransa ortak operasyon düzenleyerek bazı kilit noktaları vurdu. Operasyon sonrasında taraflardan peş peşe açıklamalar gelirken, Rus haber ajansları bölgeden özel haber yaptı.

Rus haber ajansları, Esad’ın bugün Rus siyasetçi ve vekillerle bir araya geldiğini aktardı. Haberde, Esad’ın operasyon hakkında “saldırganca bir tutum” yorumunu yaptığı ifade edilirken Rus siyasetçiler,in “Esad’ın morali iyiydi ve Sovyet döneminden kalma hava savunma sistemini övdü” yorumunu yaptığı belirtildi.

Esad’ın Rusya’dan gelen ülkeyi ziyaret etme davetini kabul ettiği belirtildi. Henüz kesin tarihi bilinmeyen bu ziyaret Rusya’nın Hantı-Mansi bölgesinde gerçekleşecek.