Eşcinsel akbabalar tarafından yetiştirilen yavru doğaya salındı

Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan Artis Kraliyet Hayvanat Bahçesi, eşcinsel bir çift akbabanın büyüttüğü yavru bir akbabayı İtalya'nın Sardinya adasında doğaya saldı. Yavru akbaba, uzun süreli bir ilişki yaşayan iki erkek akbaba tarafından yetiştirilmişti.

Kızıl Akbaba türünden olan akbabalar, Sardinya’da doğaya salınmadan önce bir süre adadaki kuş cennetlerinde tutularak ortama alışmaları sağlanıyor.

Avrupa’daki akbabaların sayısının azalması nedeniyle başlatılan koruma programı kapsamında kuşlar hayvanat bahçelerinde yetiştirildikten sonra doğaya salınıyor.

2013’teki bir sayımda Sardinya’da yalnızca 30 çift akbaba kaldığı tespit edilmişti.

Amsterdam’daki hayvanat bahçesi görevlisi Job van Tol, akbabayı yetiştiren çiftin yıllardır çok yakın olduğunu, birlikte yuva kurup cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Tol, bir gün diğer akbabaların ilgilenmediği bir yumurta bulduklarında onu bu çifte vermeye karar verdiklerini anlattı.

Bu yumurtadan çıkan akbaba, son beş yılda hayvanat bahçesindeki yumurtalardan hayatta kalmayı başaran ilk akbaba oldu.

Avrupa’daki akbabaların sayısı, çiftçilerin bu yırtıcı kuşları yok etmek için etrafa zehirli leşler bırakması sonucu 1970’lerden itibaren hızla azalmıştı. (BBC Türkçe)