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Eski ABD Başkanı Clinton’dan Türk teröristli roman

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, içinde cihatçı Türk terörist barındıran skandal bir kitap yayınladı. Kitapta 'Cihadın Çocukları' adlı bir terör örgütüne çalışan Türk terörist Süleyman Cindoruk karakteri Türk okurlar tarafından tepkiyle karşılandı.

android-time 22:32 8 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Eski ABD Başkanı Clinton’dan Türk teröristli roman
Eski ABD Başkanı Bill Clinton, içinde cihatçı Türk terörist barındıran skandal bir kitap yayınladı. Kitapta 'Cihadın Çocukları' adlı bir terör örgütüne çalışan Türk terörist Süleyman Cindoruk karakteri Türk okurlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Gerilim türündeki kitabın yayıncıları Alfred A. Knopf ve Little Brown Co tarafından bu hafta yapılan açıklamada kitabın satışlarının sadece Kuzey Amerika’da bir milyonu geçtiği kaydedildi.

Haziran ayı başında piyasaya çıkan 500 sayfalık roman haftalarca ABD’de “En çok satanlar” listesinde yer aldı.

CİHADIN ÇOCUKLARI

Romanda Türkiye’den Cihadın Çocukları (Sons of Jihad) adlı bir terör örgütünün başı Süleyman Cindoruk'un Amerika'ya yönelik siber saldırısına karşı hayali ABD Başkanı Jonathan Lincoln Duncan’ın mücadelesi anlatılıyor.

Yorumcular, kitabın yazarı Clinton‘ın başkanlığı dönemi ile roman kahramanı Başkan Duncan kurgusu arasında benzerlikler olduğuna dikkati çekiyor.

1993-2001 yıllarında iki dönem ABD Başkanlığı yapan Clinton'un 2004’te piyasaya çıkan “Hayatım” (My Life) isimli kurgusal olmayan bir kitabı daha bulunuyor. AA

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Son güncelleme: android-time 22:4408.08.2018
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