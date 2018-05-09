Eski başbakan 5. kez evlendi

Almanya'nın Sosyal Demokrat Partili (SPD) eski başbakanı Gerhard Schröder, 5. evliliğini Güney Koreli sevgilisiyle gerçekleştirdi.

74 yaşındaki Schröder’in 48 yaşındaki nişanlısı Soyeon Kim ile gizlice evlendiği Alman basınına yansıdı. Geçen sonbahar ilişkileri öğrenilen çift, başta Ekim 2018’de evlenmeyi planladıklarını söylüyordu.

Ama Schröder’in sevgilisinin Güney Koreli ailesiyle tanışmasının ardından bu kadar beklemeye gerek olmadığına karar verdikleri öğrenildi.

Bild gazetesinin haberine göre Schröder, Almanya'da Alman dili ve edebiyatı mezunu Güney Koreli Soyeon Kim'i uluslararası menajerler toplantısında kendisine tercümanlık yaparken tanımıştı.

Eski şansölye, tercüman Soyeon Kim'le ilişkisi yüzünden gazeteci eşi Doris Köpf’ten boşanmıştı.

Öte yandan Kim’in eski kocası da Schröder’e evliliklerini yıkmakla suçlayarak tazminat davası açtı.