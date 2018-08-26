Eski CIA Başkanı: İncirlik Üssü’nün kapatılması ABD için istenmeyecek senaryo olur

ABD'nin eski Savunma Bakanı ve eski CIA Başkanı Leon Panetta'dan Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD kaynaklı Voice Of America'da, Türkiye ile ABD arasındaki kriz nedeniyle hazırlanan özel programda konuşan Panetta, "İncirlik Üssü'nün kapatılması ABD için istenmeyecek bir senaryo olur" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ABD arasındaki kriz nedeniyle özel bir program hazırlandı. Voice Of America’dan deneyimli haberci Greta Van Susteren, bu özel programında birçok akademisyenin ve siyasetçinin görüşünü alındı. Programda bulunan isimler arasında en dikkat çekici olanı ise Leon Panetta’ydı.

“TÜRKİYE’NİN YERİ FARKLI”

Türk kamuoyunun bir dönem yakından tanıdığı Panetta, CIA’nin eski başkanı ve ABD’nin eski savunma bakanı olarak sık sık Türkiye hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Panetta, Amerika ve Türkiye’nin 21’inci yüzyılda etkili olmak için birbirlerine ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Panetta, Rahip Brunson krizi ve ek gümrük tarifesi uygulaması gibi sorunların iki ülkenin arasını açtığına şüphe olmadığını, ancak daha önce de yaşanan kriz ortamlarını aşmanın her zaman bir yolunun bulunduğunu kaydetti. Türkiye’nin her zaman İslam dünyasında güç sahibi olduğunu hatırlatan Panetta, Türkiye’nin Ortadoğu’daki yerinin bu açıdan İran’dan farklı olduğunu söyledi.

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İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ’NÜ KAPATMA OLASILIĞI

Panetta’ya göre Türkiye’nin kendisini hem Avrupa hem de Ortadoğu’ya yakın görmesi, Amerika açısından önemli. Başkan Trump’ın Rahip Brunson’ın serbest bırakılması meselesinde Amerika’nın daha fazla ödün vermeyeceğini söylediğini hatırlatan Van Susteren, Panetta’ya bundan sonra bu konuda ne gibi gelişmeler yaşanmasını beklediğini sordu. Panetta, Başkan Trump’ın bazı konularda son derece sert olduğunu, Brunson meselesinin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Ancak Panetta’ya göre Türk ekonomisinin küresel ekonomiyi tehdit edecek şekilde zayıflaması, Türkiye’nin aniden ABD’yi İncirlik Hava Üssü’nü kapatmakla tehdit etmeye başlaması olasılığı, Amerika açısından gerçekleşmesi istenmeyecek senaryolar. Panetta bu nedenle iki tarafın da Brunson meselesine diplomatik yollardan çözüm üretmesi gerektiğini yineledi.

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TÜRKİYE-RUSYA YAKINLAŞMASI

Van Susteren’in Panetta’ya yönelttiği bir başka soru ise Türkiye’nin NATO’dan çıkmaya varabilecek oranda Rusya’yla yakınlaşmasının mümkün olup olmayacağıyla ilgili. Panetta’ya göre Amerika’yla ilişkiler bozuk olmaya devam ettiği sürece Türkiye-Rusya yakınlaşması da devam edecek. Ve Türkiye Rusya’ya yaslandıkça Ortadoğu’da liderlik arayışı içinde olan başka ülkeler de yüzünü Rusya’ya dönecek.