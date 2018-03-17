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Eski CIA Direktörü’nden Trump’a olay sözler

CIA'nın eski Direktörü John Brennan yeni Başkan Trump için çok ağır konuştu. 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde yaşandığı iddia edilen yolsuzlukların soruşturulduğu komisyonda konuşan John Brennan, Trump'a "rezil demagog" dedi.

Sozcu.com.tr
android-time 20:49 17 Mart 2018
Haberler Dünya
Eski CIA Direktörü’nden Trump’a olay sözler
CIA'nın eski Direktörü John Brennan yeni Başkan Trump için çok ağır konuştu. 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde yaşandığı iddia edilen yolsuzlukların soruşturulduğu komisyonda konuşan John Brennan, Trump'a "rezil demagog" dedi.

Newsweek’den alınan bilgilere göre, eski CIA Direktörü John Brennan, Rusya’nın manipüle ettiği iddia edilen 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinin soruşturulduğu komisyonda Trump için çok ağır sözler söyledi.

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“AMERİKA SENİ YENECEK”

2013 ile 2017 yılları arasında CIA Direktörlüğü yapan Brennan, Trump için; “Aldığın rüşvetler, ahlaki sorumsuzlukların ve siyasi yolsuzlukların ortaya çıktığı zaman aşağılanarak tarihin tozlu sayfalarında hak ettiğin yeri bulacaksın. Andy McCabe'i hedefe koyabilirsin, fakat Amerika'yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek.” dedi.

 

 

Son güncelleme: android-time 21:0617.03.2018
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