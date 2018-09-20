Eski cumhurbaşkanı adayına IŞİD şoku… Psikiyatri testine girecek

Fransa'da bir mahkeme, Twitter'da IŞİD'in infaz fotoğraflarını paylaşan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen'in akıl sağlının yerinde olup olmadığına bakılması için psikiyatri testi uygulanmasını talep etti.

IŞİD’e ait infaz görüntülerini 2015’te paylaştığı için hakkında soruşturma açılan Le Pen, mahkemenin bu talebini, “Tweet atarak IŞİD dehşetini duyurduğum için ‘yargı’ benim psikiyatri testi yaptırmama hükmediyor. Nereye kadar gidecekler?” ifadeleriyle kişisel Twitter hesabından duyurdu.

Daha sonra ikinci bir paylaşımda daha bulunan Le Pen, Nanterre Mahkemesinin avukatına ilettiği, psikiyatri testine tabi tutulması yönündeki karar tutanağını paylaştı.

Le Pen, bunun olağanüstü bir durum olduğunu kaydederek, “Bu rejim gerçekten korkutmaya başlıyor” ifadelerini kullandı.

Eski adıyla Ulusal Cephe’nin lideri olan Marine Le Pen, 2017’de cumhurbaşkanlığına aday olmuştu.