Eski Devlet Başkanı’na yolsuzluktan 15 yıl hapis

Güney Kore'de Mart ayından beri tutuklu bulunan eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seul Merkezi Bölge Mahkemesi, Güney Kore Eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak´ı ‘rüşvet alma, zimmetine para geçirme ve görevi kötüye kullanma’ suçlarından 15 yıl hapsine hükmetti.

2008-2013 yılları arasında devlet başkanı olarak görev yapan Lee, Mart ayından bu yana Seul’de tutuklu bulunuyordu.

Lee’nin görev yaptığı sırada istihbarat ajansı, iş adamları ve diğerlerinden yaklaşık 10.3 milyon dolar rüşvet aldığı ileri sürülüyordu.

Güney Kore’nin eski Devlet Başkanı Park Geun-hye de, kamu fonlarını kötüye kullanmak ve seçim yasalarını ihlal etmekten suçlu bulunarak 33 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.