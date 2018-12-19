Eski First Lady’ye tutuklama kararı

Zimbabwe'nin eski First Lady'si Grace Mugabe hakkında saldırı suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldı.

Mugabe’nin Johannesburg’daki bir otel odasında oğlunu ziyarete gelen Güney Afrikalı 20 yaşındaki model Gabriella Engels’e saldırdığı iddia edilmişti. Genç kıza elektrik kablosuyla saldırdığı belirtilen Mugabe’ye diplomatik dokunulmazlık verilmişti.

Söz konusu dokunulmazlık, Engels’in karara itiraz etmesinin ardından Güney Afrika mahkemesi tarafından kaldırıldı. Güney Afrika Polis Merkezi Sözcüsü Vishnu Naidoo, Muhabe için tutuklama kararı verildiğini ve Interpol’den de yardım alacaklarını belirtti.

Zimbabve eski Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin eşi olan Grace Mugabe, daha önce saldırı suçlamalarını reddetmiş ve “Asıl o sarhoş ve kaçık kız bana bıçakla saldırdı” demişti.

Genç kız ise saldırı sırasında alnında oluşan yaraları gösteren fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.