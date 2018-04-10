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Eski halinden eser yok… Modellik teklifleri yağıyor

ABD'de verdiği kilolarla bir anda dikkat çeken ve sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan adama modellik teklifleri yağıyor.

Sozcu.com.tr
android-time 16:46 10 Nisan 2018
Haberler Dünya
Eski halinden eser yok… Modellik teklifleri yağıyor
ABD'de verdiği kilolarla bir anda dikkat çeken ve sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan adama modellik teklifleri yağıyor.

ABD’nin Connecticut eyaletinde yaşayan Jeffrey Kendall’ın hayatı verdiği kiloların ardından değişti. Annesinin hastalığı sonrası yemek düzenini değiştiren ve spor yapmaya başlayan Kendall, aylar içinde 32 kilo vermeyi başardı.

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Beslenme düzenini ve fiziksel değişimini sosyal medyada paylaşan Kendall’ın fotoğrafları bir anda hızla yayıldı. Kendall’ı Disney filmlerindeki prenslere benzete kullanıcılar, “Güzel ve Çirkin’deki Prens Adam hayat buldu” şeklinde yorumlarda bulundu.

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Kendall sosyal medyadaki bu ilgi sonrası paylaştığı mesajında modellik teklifleri almaya başladığını söyledi.

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