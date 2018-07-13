Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Lahor Havalimanı’nda tutuklandı

İngiltere’den dönen eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve kızı Meryem Şerif Lahor Havalimanı'nda tutuklandı.

Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile yargılanan eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, tedavi gören eşini ziyaret etmek için gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'dan döner dönmez, Lahor kentindeki Lahor Havalimanı’nda kızı Meryem Şerif ile birlikte tutuklandı.

İLGİLİ HABER Pakistan'da iki mitinge bombalı saldırı!

Pakistan'a dönüp hapse girmeyi kabul ettiğini açıkladıktan sonra, Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi tarafından, eski Başbakanı karşılamak için kampanya başlatılmıştı.

Şerif, yapılan çağrı sonrası havalimanına kendisini karşılamaya gelen kalabalığı selamlayamadan güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

Başbakanlık yaptığı süre içerisinde yolsuzluk yaptığı iddia edilen Şerif, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İHA