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Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Lahor Havalimanı’nda tutuklandı

İngiltere’den dönen eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve kızı Meryem Şerif Lahor Havalimanı'nda tutuklandı.

android-time 22:48 13 Temmuz 2018
Haberler Dünya
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Lahor Havalimanı’nda tutuklandı
İngiltere’den dönen eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve kızı Meryem Şerif Lahor Havalimanı'nda tutuklandı.

Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile yargılanan eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, tedavi gören eşini ziyaret etmek için gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'dan döner dönmez, Lahor kentindeki Lahor Havalimanı’nda kızı Meryem Şerif ile birlikte tutuklandı.

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Pakistan'a dönüp hapse girmeyi kabul ettiğini açıkladıktan sonra, Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi tarafından, eski Başbakanı karşılamak için kampanya başlatılmıştı.

Şerif, yapılan çağrı sonrası havalimanına kendisini karşılamaya gelen kalabalığı selamlayamadan güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Başbakanlık yaptığı süre içerisinde yolsuzluk yaptığı iddia edilen Şerif, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İHA

Son güncelleme: android-time 23:5713.07.2018
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