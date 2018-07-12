Eski sevgilisini düğününe çağırdı… Öyle bir karşılık aldı ki…

ABD'nin Nebraska eyaletinde bir kadın, eski sevgilisini düğününe davet etti. Eski sevgilisinden aldığı yanıtı sosyal medyada paylaşan kadın bir anda viral oldu.

ABD’nin Nebraska eyaletinde yaşayan Hayley Stamper, sevgilisi Alex ile evlenmeye karar verdikten sonra düğün hazırlıklarına başladı. Düğün için davetli listesi hazırlayan Stamper, konuklar arasına ilginç bir isim ekledi.

1 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Thomas Hoefener’e de davetiye gönderen Hayley, kağıdın üzerine katılım bilgisi ve şarkı önerisi seçenekleri ekledi. ‘Bu şarkıyı çalarsan seninle dans edeceğim’ notuyla şarkı önerisi istenen davetiyeyi alan Hoefener esprili bir yanıt verdi.

‘I Loved Her First’ (Onu ilk ben sevmiştim) şarkısını istek parçaya ekleyen adam, düğüne bu şekilde gitti.

Eski sevgilisinin yanıtını görünce önce şaşıran sonra oldukça komik bulan Haley, bu durumu sosyal medyada paylaştı. Bir anda hızla yayılan olay sonrası Haley mesaj yağmuruna tutuldu. Eski sevgilisini düğününe çağırmasına şaşıranlara, “Biz hala iyi arkadaşız o nedenle çağırdım” diyen Haley, “Onunla dans ettin mi?” sorusuna ise “O kadar da çılgın değilim” dedi.