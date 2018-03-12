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Estetik merakı yüzünden artık oturamıyor

İngiltere'de 200 estetik ameliyatı geçiren kadın, kalçasına yaptırdığı implantlardan sonra oturamadığını söyledi.

Sozcu.com.tr
android-time 12:55 12 Mart 2018
Haberler Dünya
Estetik merakı yüzünden artık oturamıyor
İngiltere'de 200 estetik ameliyatı geçiren kadın, kalçasına yaptırdığı implantlardan sonra oturamadığını söyledi.

İngiltere’de yaşayan Star Delguidice, estetik merakı yüzünden zor günler geçiriyor.

Bugüne dek estetik ameliyatlar için 300 bin sterlin (1.5 milyon TL) harcayan 28 yaşındaki kadın, kalçasına yaptırdığı implantlar nedeniyle oturamıyor.

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Ülkede yayınlanan This Morning adlı TV programına katılan Delguidice, kalçalarının operasyondan sonra çok hassas olduğunu ve deforme olmasından korktuğu için oturmaktan kaçındığını söyledi.

Ameliyatı kendisinin istediğini ancak kalçalarının tahmininden daha büyük olduğunu söyleyen Delguidice, yaşadığı travma nedeniyle terapiyi gittiğini söylüyor.

İlk estetik ameliyatını 17 yaşında olan kadın, toplamda 200 kez bıçak altına yattı.

Son güncelleme: android-time 14:0812.03.2018
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