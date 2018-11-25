Etin usta isminden şoke eden ‘Herkes vegan olacak’ açıklaması

Her türlü şartta et pişirmesiyle tanınan Arjantinli ünlü şef Francis Mallman, 30 yıl içerisinde herkesin vegan olacağı yönünde bir açıklamada bulundu.

Mesleki kariyerini ‘et pişirme’ üzerine kuran ünlü şef, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bence, 30 yıl içerisinde hiç et yememeye başlayacağız. Sessiz ve saygılı bir akım olan Veganizm, gençler arasında yayılmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“ÇOK SAYGILILAR”

Açıklamalarının et pişirmeye son vereceği anlamına gelmediğini de açıklayan Mallman ayrıca, günümüzde vegan ve vejetaryanların ‘çok saygılı’ olduklarını belirterek “80’lerde ve 90’larda hayvan hakları savunucuları çok saldırgandı, ancak yeni nesil veganlar çok saygılı. Bizim de onları tebrik etme ve onlardan öğrenme zamanımız geldi” dedi.