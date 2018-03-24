Etna Yanardağı denize doğru kayıyor

Avrupa’nın en aktif yanardağı, bilim adamları ve turistlerin ilgi odağı olan Etna Yanardağı'nın denize doğru kaydığı açıklandı.

Bilim adamları Etna Yanardağı’nın üstünde bulunduğu Sicilya Adası’nın Akdeniz'e doğru yılda 14 milimetre kaydığını tespit etti. İngiltere'nin liderliğindeki bir ekip, bu durumun ilerde Etna'da gittikçe artan bir şekilde tehlikenin artabilecek olması sebebiyle durumun dikkatlice incelenmesi gerektiğini söyledi. Araştırma grubu bu durumu Volkanoloji isimli bültende yayımladı.

Gözlem ekibinin İngiliz başkanı Dr. John Murray şu an için bir uyarının söz konusu olmadığını ancak yanardağın kayışının hızlanması durumunda gözlem altında tutulması gerektiğini söyledi.

Volkanların gözetimi için uzay projesi

Bir jeolog olan Dr. Murray yarım yüzyıldır Etna’yı araştırdı. Dağı izlemek için çevresine yüksek hassasiyetli küresel konumlama sistemi (GPS) yerleştirdi. Murray, GPS'lerin milimetrik değişimlere karşı duyarlı olduğunu ve 11 yıllık araştırma verilerine göre dağın, doğu-güney-doğu yönünde yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Giarre sahil kasabasına doğru hareket ettiğini belirtti.

Etna Yanardağının 1-3 derece çok yumuşak eğimle aşağıya kaydığını ve bunun mümkün olabileceğini çünkü çok zayıf, esnek ve tortullardan oluşan bir platform üzerinde oturduğunu aktardı. Aktif bir volkanın temelden kaymasının ilk kez doğrudan gözlemlendiğini savunan bilim adamları, gelecekte afetlere yol açabilecek durumlara karşı takip edilmesi gerektiğini vurguladı. (İHA)