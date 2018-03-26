Ev yapımı roketle kendisini uzaya fırlattı…

ABD'nin gündeminde bir kez daha Dünya'nın düz olduğunu yaptığı roketle kanıtlamak isteyen Mike Hughes, var. Hughes, "çılgın projesini" gerçekleştirdi ve kendini "ev yapımı" roketiyle uzaya fırlatmak istedi. Sonuç ise şaşırtmadı...

Washinton Post’ta yer alan habere göre ABD’nin California eyaletinde, Amboy bölgesi yakınlarda atmosfere fırlatılan “Çılgın” lakaplı Hughes, Mojave çölüne düştü. Roketin düşüşüyle yaralanan 61 yaşındaki Hughes, 575 metre kadar yüksekliğe çıkmayı başardı.

Hughes, hastaneye kaldırılırken “kurgudan ibaret” dediği bilime inanmadığını belirterek “Aerodinamik ve akışkan dinamiğiyle, nesnelerin havada nasıl hareket ettiklerini biliyorum. Ama bu bilim değil, sadece bir formül” dedi.

61 yaşındaki adamın bir kez daha Dünya’nın düz olduğunu kanıtlamaya çalışıp çalışmayacağı ise merak konusu…