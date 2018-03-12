Evin restorasyonu sırasında dehşete düşüren keşif!

Japonya'da uzun yıllardır boş olduğu açıklanan metruk bir evin restorasyon çalışmaları sırasında büyük bir şok yaşandı. Evin zemininin altında çok sayıda şişenin içinde saklanmış bebek cesetleri bulundu.

Japon medyasında yer alan haberlere göre, uzun süredir boş olduğu ifade edilen bir evin restore çalışmaları sırasında şoke eden bir olay yaşandı. Evin zeminini yenileme çalışmalarını sürdüren işçiler, çok sayıda şişenin içinde saklanmış halde bulunan bebek cesetleriyle karşılaştı. Cesetlerin, şişelerde bulunan formalin benzeri bir maddenin içinde korundukları açıklandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.