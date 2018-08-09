Evlenen çift eski fotoğraflara bakınca şaşkına döndü… Bu hikayeye kimse inanamıyor

İngiltere'nin Derbyshire kentinde yaşayan ve 2017'de evlenen Heidi-Ed Savitt çifti eski fotoğraflara bakınca mazilerinin çok daha eskiye dayandığını öğrendi.

Newcastle Üniversitesi’nde okurken tanışan Heidi ve Ed Savitt çfiti 2017 yılında evlendi… Üniversitede okurken 2011’de evlenen çift eski fotoğraflara bakınca geçmişlerinin çok daha eskiye dayandığını öğrendi. Yıllar önce Bodrum’a tatile giden Heidi ile Ed’in Gümbet’te iki hafta boyunca arkadaşlık yaptığı ve henüz 6 yaşlarında olmalarına rağmen birlikte zaman geçirdikleri ortaya çıktı.

2 haftalık bitince yolları ayrılan ikili yıllar sonra Newcastle Üniversitesi’nde arkadaş oldu. Gümbet tatilini hatırlamayan çift aslında 20 yıl önce olan olayı anneleriyle sohbet ederken öğrendi. Ed ile Heidi sohbet ederken konu Türkiye tatiline geldi. Fotoğrafları gösteren anne, akıl almaz bir tesadüfü ortaya çıkardı. Fotoğraflarda ikilinin 6 yaşındayken çekilmiş kareleri yer alıyor. Heidi, “Kadere inanmazdım ama demek ki evlenmemiz gerekiyormuş” dedi.