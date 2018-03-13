Evli çift albümden çıkan bu fotoğrafa inanamadı

Çin'de evli bir çift tanışmalarından tam 11 yıl önce aynı fotoğraf karesine girdiklerini fark etti.
Çin’in Chengdu şehrinde yaşayan evli bir çift, fotoğraf albümüne bakarken yıllar öncesine ait bir karede gözlerine inanamadı.
18 yıl öncesine ait fotoğrafta ‘Xue’ adlı kadın bir meydanda poz verirken, arka planda bir başka kişinin poz verdiği görülüyor.
Çift fotoğrafa dikkatli baktıklarında, arkadaki kişinin kadının bugünkü kocası ‘Ye’ olduğunu fark etti.
Yıllar önce aynı tarihte aynı fotoğraf karesine giren çift, bu durumdan habersiz bir şekilde 2011’de tanıştı.
Bugün çocukları olan çift duruma çok şaşırırken, çocukları büyüdükten sonra aynı meydana giderek aile pozu vermek istiyor.