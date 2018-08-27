Evsiz adam için 400.000 dolar topladılar, sonra hepsini yediler

ABD'de yolda kaldığı gün kendisine son 20 dolarıyla benzin alan evsiz gazi için internette yardım kampanyası başlatan kadının topladığı 400 bin doları erkek arkadaşıyla harcadığı öne sürüldü.

Kampanyayı başlatan Kate McClure adlı kadın, geçen Ekim’de Philadelphia’da bir otobanda yokuş tırmanırken benzini bitince yolda kalmıştı. Otoban kenarında yaşayan Johnny Bobbitt adlı evsiz bir adam McClure’a yardıma geldi. Bobbitt, kadına kapısını kilitmesini söyledi ve cebindeki son 20 dolarla bir bidon benzin alıp getirdi.

HEDEFİ 10.000 DOLARDI

McClure, çok etkilendiği bu iyiliğe daha sonra, evsiz adama kahvaltılık gevrek, yün çorap ve biraz parayla karşılık verdi. McClure bununla da kalmayıp Bobbitt’i köprü altında uyumaktan kurtarmak için GoFundMe sitesi üzerinden bir yardım kampanyası başlattı. McClure’un hedefi, Bobbitt için 10 bin dolar toplamaktı. Ancak hikaye, Washington Post dahil ulusal gazetelerde haber olup tüm ülkeye yayılınca kampanyaya ilgi arttı.

McClure ve erkek arkadaşı Mark D’Amico, Good Morning America programına çıktı ve birkaç ay içinde 14 bin kişinin bağışlarıyla 400 bin dolara ulaşıldı. Ama son 10 ay içinde, işin rengi değişti.

Şimdi çiftin Bobbitt için topladıkları paraları tatillerde harcadıkları, lüks bir araba aldıkları, kumar oynadıkları öne sürülüyor ve dava açılması ihtimalinden söz ediliyor. Toplanan paralarla Bobbitt’e bir ev ve 1995 model bir pikap alınması planlanıyordu. Ancak çift evsiz adama bunun yerine bir karavan aldı.

Ruhsatı kendi adlarına yapan çift aracı da D’Amico’nun ailesinin arazisine park etti. Çiftin ayrıca Bobbitt’e bir televizyon, iki cep telefonu, elbise, yiyecek ve kısa bir süre sonra hurdaya çıkan ikinci el bir araba da aldıkları belirtildi.

HELİKOPTER GEZİSİNE BİLE KATILMIŞLAR

D’Amico, kalan 200 bin doları kendi adına bir mevduat hesabına yatırdığını, Bobbit’in iş bulması ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulması halinde bu parayı “seve seve iade edebileceğini’ söyledi. Ancak bir otelde resepsiyonist olan McClure ve marangoz sevgilisini araştıran Amerikan basını yardım parasının başka amaçlar için kullanıldığına dair bilgilere ulaştı. Çiftin BMW marka bir araba satın aldığı, Florida, California ve Las Vegas’ta tatil yaptığı, Büyük Kanyon’da helikopter gezisine katıldığı ortaya çıktı.

D’Amico’nun bu hesaptan çektiği paranın 500 dolarıyla kumar oynadığına dair bir makbuz bulundu. Mark D’Amico yardım parasından bir miktar parayı ’emekleri’ için kullandıklarını söylerken, üç haftadır uyuşturucu kullanmadığını ve hala işsiz olduğunu belirten Bobbitt, çifti açgözlülükle suçladı.