F-35 muamması devam ediyor: Trump bize gerekli adımları atacağını söyledi

ABD ile Türkiye arasında yılan hikayesine dönen F-35 ile ilgili olarak farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türkiye ve Türk halkıyla dalga geçer gibi birbiriyle çelişen açıklamalarda bulunan ABD'lilerin tutumu kafaları karıştırdı. Resmi olarak satışın gerçekleşmesine rağmen ABD Senatosu'nda bu alışverişi engellemek isteyen temsilcilerle birlikte ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, "Türkiye S-400'leri alırsa F-35 savaş uçaklarını vermeyeceğiz" demişti. Bugün ise Çavuşoğlu katıldığı bir TV programında, "Trump bize gerekli adımların atılacağını söyledi" dedi.

İç işlerinde olduğu kadar diploması alanında da kafaları karıştıran açıklamalar yaparak uluslararası basının gündeminden düşmeyen ABD ve Trump yönetimi, F-35 konusunda kafa karıştırıcı açıklamalara devam ediyor. ABD tarafından yapılan her açıklamanın olay olduğu bu dönemde, ABD’li senatörler farklı, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri farklı açıklamalarda bulunarak adeta Türkiye ile dalga geçiyor. Bugün ise Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu aracılığıyla ABD Başkanı Trump’ın Ankara’ya güven verdiği ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Savunma Bakanlığı müsteşarlarının katıldığı bir törenle resmi olarak teslim edilen fakat kullanımına tahminen 2020’de başlanacak F-35’lerin satışını engellemek için ABD Kongresi peş peşe girişimlerde bulunuyor. ABD’li senatörler Türkiye’ye silah satışının durdurulması için açıklamalarda bulunup çağrılar yaparken, önceki gün ABD’nin Avrupa ve Avrasya ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almaması gerektiğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Mitchell, “Türkiye, S-400 hava savunma sistemini satın almaktan vazgeçmezse F-35 savaş uçaklarının alımı tehlikeye girebilir” demişti.

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Bu açıklama Ankara’da tepki çekerken, ABD Başkanı Trump’ın kamuoyunu bilgilendirmek ve iki ülke arasındaki ilişkilerde itidali sağlama çağrısı yapmak yerine kapalı kapılar arkasında Ankara’ya bu durumu söylemiş. Her yaptığını ve şaşkınlık veren açıklamalarını Twitter’dan anında paylaşan Trump’ın, Türk makamları ile temasta olduğu açıklandı. Bugün Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamalar ABD yönetiminde kafaların çok karışık olduğunu gözler önüne serdi. Çavuşoğlu, “F-35 hakkında Kongre'de atılan adımlar konusunda Türkiye rahatsız. Trump bize gerekli adımları atacağını söyledi. Ancak Trump Türkiye'ye önem veriyor ve ilişkileri geliştirmek istiyor” diyerek konuyla ilgili olarak ABD Başkanı’nın ayrı, senatörlerin ayrı ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin çok daha farklı düşündüğünü gözler önüne serdi.