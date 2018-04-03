Facebook canlı yayınında arkadaşını kafasından vurdu

Arkadaşlar arasında yaşanan silah şakası kanlı bitti... ABD'nin Houston kentinde Facebook üzerinden canlı video yapan 3 arkadaş ellerindeki tabancayla oynarken korkunç bir kaza yaşandı. 25 yaşındaki Cassandra Nickcoke Damper'ın elindeki silah ateş aldı ve canlı yayın sırasında yakın mesafeden arkadaşını kafasından vurdu. Vurulan Devyn Holmes yoğun bakıma kaldırılırken, Damper cezaevine gönderildi.

Pazar sabahı Texas eyaletindeki Houston kentinde bir adamın kendini vurarak hastaneye kaldırıldığı haberleri yerel basının gündemine gelmişti. O gün yapılan haberlerde Devyn Holmes isimli şahsın bir otomobilin içinde tabancayla kendisini vurduğu iddia edilmişti.

Fakat soruşturmayı derinleştiren yerel polis, olayda şüpheli bir durum fark edince incelemeleri dijital ortama taşıdı. Ve başından vurularak yoğun bakıma kaldırılan Devyn Holmes’un o anlarda yanında arkadaşlarıyla olduğunu gösteren bir videoya denk geldiler. Videoyu izleyen polisler, yaşananların bir cinayet olduğunu kısa videoda gördüler.

Facebook’un canlı yayın özelliği sırasında kaydedilen görüntülerde Holmes’un 2 arkadaşıyla birlikte sohbet ettiği ve ellerinde bir tabanca olduğu görülüyor. Videoda arkadaşlar sohbet ederken 25 yaşındaki Cassandra Nickcole Damper silahla oynarken görülüyor. Bu sırada Holmes, “Dikkat edin bu silah patlayabilir. Beni geriyorsunuz” diyor. Fakat 1 çocuk babası Holmes’un bu çağrısının hemen ardından korkunç bir olay yaşandı. Damper’ın elindeki silah patlıyor ve yakın mesafeden Holmes’u vuruyor.

Kafasından kanlar akan Holmes’un kendini vurmadığını yani başka birisi tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında sorgulanan Damper, delilleri karartmaktan ve yalan söylemekten suçlanırken, videonun ortaya çıkmasıyla birlikte Holmes’u vurduğu açıklandı. Damper sorgu sırasında Holmes’un kendini vurduğunu açıklamış ve kendisinin olayla ilgisi olmadığını iddia etmişti.