Facebook hakkında soruşturma açıldı

Zor günler geçiren Facebook’a bir darbe de ABD Federal Ticaret Komisyonu’ndan geldi. Facebook’un kullanıcıların verilerini üçüncü parti kurumlarla paylaşarak kullanıcı sözleşmesini ihlal ettiğine dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Bloomberg News’ün aktardığı haberde, konuyla ilgili kişilerin soruşturma başlattığı belirtildi. Soruşturmada Facebook’un Cambridge Analytica’ya bazı kullanıcı verilerini verdiği ve bunu yaparak yasaları çiğnediği ifade edildi.
İsmini açıklamadan Bloomberg’e konuşan yetkili, “Soruşturma devam ediyor” dedi.
Detaylar geliyor…