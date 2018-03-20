Facebook hakkında soruşturma açıldı

Facebook'un ABD seçimlerinde 50 milyona yakın kullanıcısının verisini sızdırması sonrasında bugün ABD Federal Ticaret Komisyonu'ndan açıklama geldi. ABD Federal Ticaret Komisyonu, Facebook hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. 50 milyon kullanıcı bilgisinin Trump'ın eski danışmanı tarafından kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından Facebook güvenlik birimi şefi istifa etti. Şirket dün piyasa değerinden 20 milyar dolar kaybetti.

Zor günler geçiren Facebook’a bir darbe de ABD Federal Ticaret Komisyonu’ndan geldi. Facebook’un kullanıcıların verilerini üçüncü parti kurumlarla paylaşarak kullanıcı sözleşmesini ihlal ettiğine dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Bloomberg News’ün aktardığı haberde, konuyla ilgili kişilerin soruşturma başlattığı belirtildi. Soruşturmada Facebook’un Cambridge Analytica’ya bazı kullanıcı verilerini verdiği ve bunu yaparak yasaları çiğnediği ifade edildi. İsmini açıklamadan Bloomberg’e konuşan yetkili, “Soruşturma devam ediyor” dedi. İLGİLİ HABER Kral Çıplak: Facebook güvenlik şefi görevi bırakıyor Detaylar geliyor…