Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Facebook muhbiri konuştu: Trump seçilince konuşma kararı aldım

Facebook ve Cambridge Analytica skandalını ortaya çıkaran muhbir Christopher Wylie, ABD 2016 Başkanlık seçimlerinde Donald Trump´ın Başkan seçildiği için konuşmaya karar verdiğini açıkladı.

android-time 15:26 27 Mart 2018
Haberler Dünya
Facebook muhbiri konuştu: Trump seçilince konuşma kararı aldım
Facebook ve Cambridge Analytica skandalını ortaya çıkaran muhbir Christopher Wylie, ABD 2016 Başkanlık seçimlerinde Donald Trump´ın Başkan seçildiği için konuşmaya karar verdiğini açıkladı.

Sosyal medya devi Facebook´un bir quiz uygulaması olan Cambridge Analytica ile uygulama üzerindeki yaklaşık 50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerini paylaştığı skandalıyla ilgili Salı günü Birleşik Krallık başkenti Londra´da mahkemeye çıkan Wylie, Cambridge Analytica´nın veri skandalını ortaya çıkarmasının en büyük nedeninin Trump´ın 2016 başkanlık kampanyası olduğunu söyledi.

Wylie, “Konuşma nedenimin tamamen Donald Trump olduğunu söyleyemem; ancak, Trump´ın Başkan seçilmesi, bu veri konusunun daha da büyük bir etkisi olabileceğini ortaya koyuyor. Askeri tarzdaki bu veri operasyonlarının, demokratik süreçlere katkı sağlayacağını düşünmüyorum” dedi.

Wylie´nin ifadesinin ardından geçen hafta Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi Başkanı Damian Collins´in 50 milyon kullanıcının bilgilerinin çalınması skandalına dair Zuckerberg´in bazı cevaplar vermesini istedi. Zuckerberg, bu sorguya iki üst düzey yöneticisini olan Mike Schroepfer ve Chris Cox´ı gönderecek. (DHA)

İLGİLİ HABERFacebook hisselerinde düşüş devam ediyorFacebook hisselerinde düşüş devam ediyor

 

İLGİLİ HABERFacebook'a bir suçlama daha! Kullanıcıların cep telefonu konuşmalarını ve SMS'lerini de 'kaydetmiş'Facebook'a bir suçlama daha! Kullanıcıların cep telefonu konuşmalarını ve SMS'lerini de 'kaydetmiş'
Son güncelleme: android-time 15:5027.03.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar