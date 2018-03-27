Facebook muhbiri konuştu: Trump seçilince konuşma kararı aldım

Facebook ve Cambridge Analytica skandalını ortaya çıkaran muhbir Christopher Wylie, ABD 2016 Başkanlık seçimlerinde Donald Trump´ın Başkan seçildiği için konuşmaya karar verdiğini açıkladı.

Sosyal medya devi Facebook´un bir quiz uygulaması olan Cambridge Analytica ile uygulama üzerindeki yaklaşık 50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerini paylaştığı skandalıyla ilgili Salı günü Birleşik Krallık başkenti Londra´da mahkemeye çıkan Wylie, Cambridge Analytica´nın veri skandalını ortaya çıkarmasının en büyük nedeninin Trump´ın 2016 başkanlık kampanyası olduğunu söyledi.

Wylie, “Konuşma nedenimin tamamen Donald Trump olduğunu söyleyemem; ancak, Trump´ın Başkan seçilmesi, bu veri konusunun daha da büyük bir etkisi olabileceğini ortaya koyuyor. Askeri tarzdaki bu veri operasyonlarının, demokratik süreçlere katkı sağlayacağını düşünmüyorum” dedi.

Wylie´nin ifadesinin ardından geçen hafta Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi Başkanı Damian Collins´in 50 milyon kullanıcının bilgilerinin çalınması skandalına dair Zuckerberg´in bazı cevaplar vermesini istedi. Zuckerberg, bu sorguya iki üst düzey yöneticisini olan Mike Schroepfer ve Chris Cox´ı gönderecek. (DHA)

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