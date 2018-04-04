Facebook o skandalı itiraf etti! 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı

Facebook'tan önemli bir itiraf geldi. Şirket, kullanıcı bilgilerinin uygunsuz bir şekilde Cambridge Analytica şirketiyle paylaşıldığı skandalda 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğine inandığını açıkladı.

Reuters’ın haberine göre, Facebook, kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandalda, 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğini açıkladı. ABD’deki 37 eyaletin savcıları, Facebook’tan Cambridge Analytica skandalı hakkında detaylı açıklamalar talep etmiş, ABD Senatosu Ticaret Komitesi Zuckerberg’e resmi bir kongre duruşmasında ifade vermesi için davet göndermişti.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Yaklaşık 2 milyar kullanıcısı olan Facebook, siyasetçilerin seçmenleriyle buluştuğu ana araçlardan birini oluşturuyor. Facebook, geçen ay Cambridge Analytica’nın elinde veriler olup olmadığının incelenmesi için denetçileri görevlendirmişti. Mark Zuckerberg de verilerin usulsüz kullanılmasıyla ilgili özür dilemiş ve yeni düzenlemeler de yapılabileceğini açıklamıştı.