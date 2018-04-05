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Facebook skandalı Türkiye’den kaç kişiyi vurdu? Açıklandı…

Facebook, kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandaldan Türkiye'de 234 bin 584 kişinin etkilendiğini açıkladı. Uygulamayı indiren kişi sayısının ise sadece 223 olduğu ifade edildi.

android-time 12:51 5 Nisan 2018
Haberler Dünya
Facebook skandalı Türkiye’den kaç kişiyi vurdu? Açıklandı…
Facebook, kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandaldan Türkiye'de 234 bin 584 kişinin etkilendiğini açıkladı. Uygulamayı indiren kişi sayısının ise sadece 223 olduğu ifade edildi.

Cambridge Analytica’nın Facebook’taki 87 milyon kullanıcının bilgilerini usulsüz olarak kullandığının ortaya çıkması dünya genelinde büyük bir tepki yaratmıştı

Facebook’tan yapılan açıklamada, Türkiye’den söz konusu uygulamayı indiren kişi sayısının 223 olduğu, ancak bu kişilerin arkadaş listelerinde bulunan toplam 234 bin 584 kişinin etkilendiği duyuruldu.

TÜRKİYE İLK 10’DA YOK

Açıklamada, Türkiye’nin dünyada en çok kullanıcının etkilendiği ilk 10 ülke listesi içerisinde yer almadığı belirtildi.

Facebook'un Türkiye'deki toplam aylık aktif kullanıcı sayısı 44 milyon kişi civarında bulunuyor.

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