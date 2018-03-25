Facebook’tan ‘tam sayfa özür’

2016'da gerçekleşen ABD seçimlerinde 50 milyonu aşkın kullanıcının verilerini sızdıran ve kullanıcı sözleşmesine aykırı davranarak bütün dünyadan büyük tepki çeken Mark Zuckerberg bugün tekrar özür diledi. Zuckerberg, İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Observer, Guardian ve Mail on Sunday'e tam sayfa ilan verdi.

Geçtiğimiz haftaya damga vuran olaylardan en önemlisi hiç kuşkusuz, hemen hemen herkesin severek kullandığı Facebook’un milyonlarca veriyi, haber vermeden başka kurum ve kuruluşlarla paylaşmasıydı. İngiliz danışmanlık şirketi Cambridge Analytica’nın yasa dışı yollarla elde ettiği verileri 2016’daki ABD seçimlerinde kullandığı ve bu sayede Donald Trump’ın hedef seçmenlere yönelik reklam yapmasına yardımcı olduğunun ortaya çıkmasından sonra Facebook büyük tepki çekmişti.

Aralarında ünlü iş adamı Elon Musk’ın da olduğu milyonlarca insan, “Facebook’u sil” kampanyası başlatırken, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg de geç bir zamanda özür dilemişti. Zuckerberg skandal patladıktan iki gün sonra kullanıcılardan ve kamuoyundan özür dilerken bugün ikinci bir özür daha geldi.

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Zuckerberg, İngiltere’nin çok satan gazetelerinden Mail On Sunday, Observer, Sunday Times ve Guardian gibi gazetelere tam sayfa ilanlar verdi. Kendi imzasının da yer aldığı tam sayfa ilanda, “Sizin bilgilerinizi korumak bizim sorumluluğum. Eğer bunu yapamıyorsak, verilerinizi hak etmiyoruz demektir” başlığı kullanıldı. Yaklaşık 50 milyona yakın kullanıcının verilerini sızdıran Facebook’un ilan verdiği gazeteleri arasında skandalı patlatan Observer’ın da olması dikkat çekti.Skandalın patlamasıyla birlikte yaklaşık 50 milyar dolarlık pazar payında kayıp yaşayan Facebook’un kurucusu, “Bu topluluğa inandığınız için teşekkür ederim. Sizin için daha iyisini yapmaya söz veriyorum” dedi. “Facebook’u sil” kampyansının ardından Mozilla ve Alman Commerzbank, Facebook reklamlarını durdurduğunu açıklamış ve Elon Musk, her biri 2.6 milyon takipçisi olan SpaceX ve Tesla Inc’in Facebook hesaplarını kapatma kararı almıştı.