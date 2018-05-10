Facia! En az 47 ölü, binlerce evsiz…

Afrika ülkesi Kenya'da büyük bir facia yaşandı. Taşan baraj suları nedeniyle en az 47 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2000 kişi de evsiz kaldı.

Olay Kenya’nın Nakuru eyaletinde meydana geldi. Bazı yerleşim birimleri, günlerce yağan şiddetli yağmur nedeniyle çöken barajın sularının altında kaldı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamalarına göre, en az 47 kişi hayatını kaybederken, 2000’den fazla kişi de evsiz kaldı. Barajda tamirat çalışmaları sürerken, faciadan kurtulan vatandaşlar civar yerleşimlere taşınmaya başladı. Kenya’da Mart ayından bu yana gerçekleşen su baskınlarında 130’dan fazla kişi hayatını kaybederken, 200 binden fazla kişi de evsiz kaldı.