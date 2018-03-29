Facia! Karakolda isyan çıktı: 68 ölü

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da bulunan bir karakolda ayaklanma çıktı. Ayaklanma sırasında yaşanan yangın nedeniyle 68 mahkumun hayatını kaybettiği açıklandı.

Venezuela’nın Valencia kentinde, Carabobo karakolunun hücre bölümünde mahkumlar ayaklandı. Ayaklanma sırasında çıkan yangın sonucunda ilk belirlemelere göre 68 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Adalet Bakanı Tarek Saab, yangın nedeniyle yaşamını yitirenlerden 66´sının erkek, 2´sinin kadın olduğunu duyurdu.

Cezaevlerine kapasitelerinin üstünde hükümlü yada tutuklu konması sıradan bir işlem olan Venezuela´da, cezaevi kapasitesinin 60 kişilik olduğu, içeride ayrıca çalışanların da bulunduğu belirtildi.

MAHKUM YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan olay yerine gelen mahkumların yakınları ardı ardına gelen ölüm haberlerinin ardından sinir krizi geçirdi. Polis güçleri acılı aileleri kontrol etmekte zorlandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.